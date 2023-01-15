Пригожин: «Вагнер» выиграл войну в Сирии

ЧВК «Вагнер» выполняла большинство боевых задач по уничтожению ИГ. И это тайна, которая теперь не покрыта мраком. Это уже исторический факт. Сирия – это малая-малая-малая толика того, что мы сегодня делаем по всему миру. Великая Россия тем и велика, что она должна не только у себя под носом порядок наводить, но и на далеких рубежах», - сказал он.

Касаясь отправки бойцов ЧВК в Африку, Пригожин отметил, что «это абсолютно необходимо».

«К тому же у меня есть определенные обязательства. Есть президенты, которым я дал слово, что буду их защищать. Если я сейчас выведу оттуда сто, двести или пятьсот бойцов, то эта страна просто перестанет существовать. А это слово, данное мной, слово, данное моими бойцами. Это судьбы миллионов людей, которые в нас верили и будут верить. В конце концов, это имя Великой России. И поэтому, как бы нам ни было тяжело справляться без наших товарищей, которые находятся в Африке, они по-прежнему будут находиться там и выполнять те задачи, которые есть», - сказал Пригожин.

«Когда ЧВК «Вагнер» даже спасибо не сказали и выпнули интриганы с Донбасса в 2015 году, мы ушли в далекие страны. И там, зализывая раны, вершили величие России. И бросать это дело мы не будем. И ни у кого нет права нам указывать. А что касается культурных, мягких, ненавязчивых советов, то мы их получаем от специалистов по соответствующим каналам», - отметил он.