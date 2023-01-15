Акопян: В Армении желают добрососедских отношений с Турцией

«Если большая часть армянского общества согласится с альтернативой увеличения влияния Турции в регионе, то у России могут быть проблемы. Хотел бы заострить внимание на том, что в Армении есть политические силы (и они в большинстве не в оппозиции), которые настаивают на тесных, добрососедских отношениях с Турцией», - отметил Акопян.

По его словам, как показали выборы, не все в Армении относятся к тесным отношениям с Анкарой как к чему-то невероятному.