Бывший офицер ФСБ, экс-лидер сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин) ответил основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину на его приглашение принять участие в боевых действиях в Украине.

«Полагаю, что подобного рода предложения не должны делаться через публичные СМИ. Либо - раз уж они объявлены - должны быть подкреплены и развиты переговорами в нормальном режиме, т.е. через официальных представителей ЧВК «Вагнер», которых в Москве (или хотя бы в Петербурге), я полагаю, более, чем достаточно», - написал Гиркин в своем Telegram-канале.

«Пока я никаких конкретных предложений не получил - могу только сказать, что готов буду их рассмотреть в вышеуказанном варианте нормальных деловых переговоров с военными сотрудниками ЧВК. Ни более ни менее. Мой телефон известен половине медиа-холдингов РФ и узнать его, думаю, сложности для господина Пригожина и его аппарата не представляет. Ехать же в «ЛНР» (я там был не далее как в конце ноября прошлого года) только для того, чтобы выслушать предложения, которые могут оказаться для меня заведомо неприемлемыми, не готов», - отметил он.

*** 15:19

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пригласил бывшего офицера ФСБ, экс-лидера сепаратистов Донбасса Игоря Стрелкова (Гиркина) принять участие в боевых действиях в Украине.

«Приглашаю господина Гиркина на фронт, чтобы проверить правильность его позиции и использовать, как он заявлял, его боевой опыт», - заявил Пригожин, комментируя слова Гиркина о «Вагнер».

В частности, Гиркин заявил, что «это отличная штурмовая пехота, которую просто бездарнейшим образом укладывают в лобовых атаках – в Соледаре, Бахмуте и так далее» и «которой можно было бы найти более эффективное применение».