Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 16:18

В Ханкенди сформировалось несколько оппозиционных групп против Рубена Варданяна, российского миллиардера армянского происхождения, незаконно обосновавшегося на подконтрольных российским миротворческим силам азербайджанских территориях и называющего себя «госминистром» сепаратистского режима. По данным армянских СМИ, некоторых из этих групп из Еревана поддерживает правительство Пашиняна. Не секрет, что отношения Рубена Варданяна с армянскими властями с момента его приезда в Карабах хорошими не были. В то время в кругах, близких к команде Пашиняна, сложилось мнение, что Варданян, возможно, направлен Кремлем в регион для захвата власти в Армении, а не для «спасения Карабаха». То есть, «утвердив» себя в Ханкенди, олигарх может перебраться в Армению, заявить там о своих претензиях на власть и заменить прозападного Пашиняна на посту премьер-министра как ставленник Кремля.

Такого варианта, собственно, не исключал и сам Варданян. Сейчас в связи с известной ситуацией на дороге Лачин - Ханкенди «миссия» Варданяна поставлена под сомнение: армяне Карабаха считают его главной причиной своих нынешних проблем, а число желающих, чтобы олигарх покинул регион, растет. Но если Варданян решится на подобный шаг, перспектив вернуться в Россию у него нет, потому что спустя несколько дней после того, как азербайджанские активисты начали акцию на дороге Лачин - Ханкенди, президент РФ Владимир Путин удовлетворил просьбу Варданяна об отказе от российского гражданства. Так что миллиардер может вернуться в Ереван как гражданин Армении и создать угрозу правлению Пашиняна. По данным армянской газеты «Грапарак», именно по этой причине правительство Пашиняна формирует оппозиционные группы против Варданяна в Ханкенди, пытаясь полностью испортить имидж миллиардера и не допустить его внезапного приезда в Ереван.