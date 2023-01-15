Патрушев: Запад пошел в поход против России

Когда в Украине завершится «горячая фаза» боевых действий, «англосаксонский мир» продолжит вести против России «прокси-войну», считает секретарь Совбеза России Николай Патрушев, указав также, что НАТО и США намерены продолжить «затягивание этого военного конфликта».

«Необходимо понимать, что даже с окончанием «горячей фазы» конфликта в Украине англосаксонский мир не прекратит прокси-войну против России и ее союзников», - заявил Патрушев, которого цитируют российские СМИ.

По его мнению, события в Украине стали итогом «многолетней подготовки США к гибридной войне против России». Целью Запада он считает стремление помешать формированию многополярного мира. «В XXI веке, используя нацистский марионеточный киевский режим, коллективный Запад ведет поход против России», - заключил секретарь Совбеза.