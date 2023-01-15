Прокремлевский журналист Владимир Соловьев обрушился с оскорблениями на уехавшего из России в Израиль по политическим причинам популярного автора и исполнителя песен Семена Слепакова, назвав его "гнидой" и "мерзкой скотиной".

Бурную реакцию у пропагандиста вызвала опубликованная на днях "Колыбельная", в которой родина-мать поет своему трехлетнему сыну Ване о его старших братьях, один из которых бежал от войны за границу, а другой погиб в Украине. "Жалкая, мерзкая гнида. Не человек. Вот просто кусок дерьма, — не сдерживает своих эмоций Соловьев. — И смотришь на них и думаешь, ведь сколько лет прямо вот с причмокиванием брали деньги у всей власти, у кого угодно. Сема, знаешь, ты, конечно, совсем не мужик, ты — такая жалкая мерзкая скотина".

Ведущий все не успокаивался: "Кстати, что ты в Израиле забыл?! Из тебя еврей как из г...а пуля! Ты что, в израильской армии пошел служить? Ты что, готов за свою новую родину умирать? Дерьмо ты, Сема".