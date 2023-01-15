Турция отправит Украине плавучие электростанции

Турция поставит Украине плавучие электростанции мощностью 500 МВт, которые смогут покрыть потребности в электроэнергии 1 млн домохозяйств, пишет агентство Anadolu со ссылкой на меморандум турецкой компании Karpowership и «Энергетической компании Украины».

«Плавучие электростанции предлагают быстрые, надежные и гибкие решения проблем с электричеством, и мы готовы поддержать Украину в этом как можно скорее», – заявил представитель Karpowership Зейнеп Харези.

«В рамках меморандума о взаимопонимании предполагается, что плавучие электростанции мощностью 500 мегаватт начнут оперативно поставлять электроэнергию в распределительную сеть Украины», – пишет турецкое агентство.

По его данным, станции предполагается разместить в портах Молдовы и Румынии и осуществлять подачу электричества в украинские сети через эти страны. Однако для этого еще предстоит провести переговоры с властями Румынии и Молдовы.