Чавушоглу о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил об отсутствии официального предложения о раздельном приеме Финляндии и Швеции в НАТО.

«Мы не получали предложений о разграничении процессов вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Поскольку мы не получали таких заявлений, было бы не совсем корректно делать комментарий о том, будем мы или не будем оценивать их раздельно», - подчеркнул он на пресс-конференции в Анкаре.

Чавушоглу также подтвердил, что Турция на данный момент не видит смысла во встречах с Финляндией и Швецией по вопросу их вступления в НАТО.