Силы специальных операций (ССО) полка «Азов» официально стали Третьей отдельной штурмовой бригадой в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил основатель полка «Азов», бывший народный депутат Андрей Билецкий.

«Наш боевой путь начинается с самого сложного направления – на Бахмуте. Решающее сражение в этой войне еще впереди. Она нуждается в новых масштабах. Потому военное командование возлагает на нас новую ответственность», - сказал он.

Также Билецкий заявил, что «зима будет жаркой», а «Азов» готовит «множество сюрпризов» для россиян.