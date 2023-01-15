«Зима будет жаркой»: «Азов» отправляется в Бахмут видео
Силы специальных операций (ССО) полка «Азов» официально стали Третьей отдельной штурмовой бригадой в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщил основатель полка «Азов», бывший народный депутат Андрей Билецкий.
«Наш боевой путь начинается с самого сложного направления – на Бахмуте. Решающее сражение в этой войне еще впереди. Она нуждается в новых масштабах. Потому военное командование возлагает на нас новую ответственность», - сказал он.
Также Билецкий заявил, что «зима будет жаркой», а «Азов» готовит «множество сюрпризов» для россиян.