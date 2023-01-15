Экс-глава Сабаильского муниципалитета: Не виноват я

В Баку продолжается судебный процесс по уголовному делу экс-председателя Сабаильского муниципалитета Ахмеда Гусейнова, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере.

В ходе следствия выяснилось, что А.Гусейнов в 2003-2009 годах без ведома членов муниципалитета продал 3 200 квадратных метров земли промышленного, транспортного, связи, оборонного и иного назначения, расположенного вдоль Сальянского шоссе. Также Гусейнова обвиняют в том, что он не передал печать Сабаильского муниципалитета новому мэру, избранному в 2010 году, спрятав ее у себя. В 2019 году он вместе с сообщниками использовал эту печать для изготовления поддельного документа.

Следствие выяснило, что Гусейнов вместе с сообщниками пытался продать земельные участки общей стоимостью 1 миллион 824 тысячи манатов. Большая часть этих участков находилась в госсобственности, остальная - на балансе муниципалитета.

Потерпевшими по делу признаны Госслужба по делам недвижимости при Министерстве экономики и Сабаильский районный муниципалитет. Гусейнов находится под подпиской о невыезде. Ему предъявлено обвинение по статьям 29, 178.4, 309.1, 313 и 320 Уголовного кодекса Азербайджана.

Сам экс-глава муниципалитета все обвинения отрицает. Судебный процесс продолжается.