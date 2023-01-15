Собеседник канала, пожелавший сохранить полную анонимность, рассказал, что правительство его страны одобрило поставку Украине кассетных боеприпасов и работает над получением разрешения от Германии, которая участвовала в их производстве.

Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

«Украинцы просят их. Это легальное оружие. Сопутствующий ущерб от них не так велик, как раньше. Он был очень большим в 1940-х и 1950-х годах, а сейчас вполне управляем», - сказал европейский чиновник в Вашингтоне.

Он добавил, что Берлину нужно некоторое время для принятия решения.