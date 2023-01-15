Одна из стран Европы поставит в Украину кассетные боеприпасы Al Arabiya
Правительство одной из стран Европы согласилось поставить Украине кассетные боеприпасы.
Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
Собеседник канала, пожелавший сохранить полную анонимность, рассказал, что правительство его страны одобрило поставку Украине кассетных боеприпасов и работает над получением разрешения от Германии, которая участвовала в их производстве.
«Украинцы просят их. Это легальное оружие. Сопутствующий ущерб от них не так велик, как раньше. Он был очень большим в 1940-х и 1950-х годах, а сейчас вполне управляем», - сказал европейский чиновник в Вашингтоне.
Он добавил, что Берлину нужно некоторое время для принятия решения.