Новшество в вузах Азербайджана: ректор отчитался перед Общественным советом

16:59

Ректор UNEC профессор Адалат Мурадов выступил с отчетом перед Общественным советом. В отчетном мероприятии приняли участие члены Совета общественного контроля при UNEC депутаты Этибар Алиев, Хикмет Мамедов, Арзу Нагиев, профессор Шахлар Аскеров, генеральный директор медиагруппы Modern, председатель Союза парламентских журналистов Эльшад Эйвазлы, глава Фонда конституционных исследований, исполнительный директор общественного объединения «Прозрачность Азербайджана» Алимамед Нуриев, директор Центра информационных систем «Мультимедиа», президент интернет-форума Азербайджана Осман Гюндюз, председатель Лиги по защите трудовых прав граждан Сахиб Мамедов, председатель Азербайджанского общества молодых ученых, докторантов и магистров Ильгар Оруджев, корреспондент газеты «525» Севиндж Гараева, председатель Общественного совета при Министерстве науки и образования Гюнель Сафарова, представители медиа и руководители структурных подразделений университета.

Депутат, председатель Совета общественного контроля при UNEC Этибар Алиев назвал новшеством в Азербайджане отчет ректора перед общественностью, отметил, что это новшество станет поводом для новых вызовов. Говоря о том, что деятельность общественных советов способствует лучшей организации работы в учреждениях, председатель совета отметил, что UNEC в последнее время добился серьезных успехов и имеет статус развивающегося университета. Затем ректор Адалат Мурадов выступил с отчетом. Он отметил, что основной целью UNEC является быть в числе 500 лучших университетов мира в 2030 году. В отчете отмечается, что в UNEC, где обучение ведется на 4 языках, прием осуществляется по 22 специальностям бакалавра, по 20 специальностям магистратуры, по программе MBA 29 специализаций. По программе MBA в 2022 году создано еще 8 новых специализаций. По сравнению с 2013/2014 годом число студентов бакалавриата увеличилось на 4,01 процента, магистратуры - на 7,1 процента, программы MBA - на 54,08 процента. План приема вырос на 3,57 процента, 62,8 процента, 84,8 процента для соответствующих уровней образования. Было отмечено, что в UNEC система управления обучением полностью цифровизирована. В организации обучения применяется система EDUMAN. Также с 2015 года документооборот осуществляется не через бумажные носители, а через Систему электронного документооборота.

В целях демократизации и гуманизации обучения созданы 100 гибридных аудиторий. Студенты могут прослушать лекционные занятия по 53 специальностям как в дистанционной, так и традиционной форме. А по 13 неспециализированным предметам лекции проводятся только в дистанционной форме. С 2019 года запущена услуга «Единое окно», позволяющая студентам более удобно и оперативно получать образовательные документы. Только в 2022/2023 году 17 000 студентов обратились в эту службу. Повторное высшее образование и прием иностранцев в UNEC также полностью электронизированы и осуществляются в форме онлайн. Впервые в регионе с нового учебного года в UNEC внедряется метод «Перевернутое образование» (Flipped Education), радикально изменивший современный метод обучения. Основная особенность метода, применяемого в ведущих вузах мира, заключается в том, что во время урока знания передаются в аудио -, видео -, инфографике и письменной форме, которые студенты могут более легко воспринимать. Было отмечено, что поэтапная отмена сессионных экзаменов, применяемая и в мировой практике, является одной из стратегических целей. Оценка знаний студента может проводиться на основе предоставленного ему проекта.

Значительные успехи были достигнуты и в направлении превращения UNEC в исследовательский университет. Так, из 755 статей UNEC, опубликованных в целом в журналах с индексом Web of Science, 88 процентов, а из 703 статей, опубликованных в журналах с индексом Scopus, 96 процентов приходится именно на 2014/2022 годы. В целях стимулирования исследовательской деятельности преподавателей в UNEC внедряется дифференцированная система оплаты труда, в которой 70% процентов приходится на научно-исследовательскую деятельность. Зарплата преподавателей, находящихся в первой десятке, повышается в 2 раза. Подготовлена также система рейтинга административных работников, которая будет применяться в скором времени. Ректор отметил, что наряду с академическими транскриптами для оценки знаний и навыков студента будут предоставлены неакадемические транскрипты. Это создаст большие возможности в их будущей карьере. Работодатель, прочитав QR-код в транскрипте, узнает какими способностями владеет студент. «Студенты UNEC должны знать хотя бы один иностранный язык по окончании учебы», - подчеркнул ректор, отметив, что английский язык преподается в университете в течение 2 лет по 4 навыкам. А.Мурадов сообщил, что в UNEC начал функционировать Языковой центр, являющийся партнером IELTS, и в декабре были проведены первые экзамены.