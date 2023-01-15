ПАСЕ поддержала резолюцию по спецтрибуналу для России и Беларуси

Резолюция ПАСЕ по правовым и правозащитным составляющим агрессии РФ против Украины стала основным документом по Украине, который приняли на текущей сессии ассамблеи. В нем значительное внимание уделено созданию нового международно-правового механизма наказания за преступление агрессии.

Также ассамблея уделила особое внимание тому, что ответственными за преступление агрессии должны быть представители руководства России и Беларуси, которые в документе упоминаются на одном уровне.

«Российские и белорусские политические и военные лидеры, которые планировали, готовили, инициировали или осуществляли эти действия, и которые имели возможность контролировать или руководить политическими или военными действиями государства, должны быть идентифицированы и привлечены к ответственности. Без их решения о развязывании этой агрессивной войны против Украины не произошло бы зверств, вытекающих из этой войны»0, - подчеркивается в документе.

ПАСЕ, впрочем, отмечает необходимость расследовать также военные преступления, преступления против человечности и обвинения в геноциде, которые подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда.

В течение этой сессии ПАСЕ несколько раз призвала к созданию спецтрибунала, а также подчеркнула, что Совет Европы должен играть ключевую роль в этом процессе.

Также в начале недели ПАСЕ признала, что военная агрессия РФ против Украины началась в 2014-м, а не 2022 году. В новом решении этот подход был подтвержден.