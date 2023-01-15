США требуют от Турции закрыть небо для российских Boeing

Администрация Джо Байдена требует от властей Турции закрыть небо для самолетов Boeing российских авиакомпаний, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

По их словам, американские чиновники предупредили турецких коллег, что тем могут грозить тюремные сроки и штрафы, а турецкой экономике - потеря экспортных привилегий, если Анкара будет оказывать услуги по поставкам запчастей и заправке самолетов американского производства российских компаний.

Предупреждение в Турцию привез Розман Кендлер, замминистра торговли США, который посетил Анкару в декабре.

В феврале, после российского вторжения в Украину, США ввели жесткие санкции в отношении российского авиасектора: под запрет попали полеты в РФ и Беларусь на самолетах американского производства, либо состоящих более чем на четверть из американских компонентов. Отныне для таких перелетов требуется лицензия Минторга США.