В России погиб очередной топ-менеджер

Сегодня утром в Москве произошел пожар на 17-м этаже жилого дома на Ленинском проспекте. После того как огонь потушили, в квартире нашли тело мужчины. Им оказался хозяин сгоревшей квартиры 49-летний Дмитрий Павочка, пишут зарубежные СМИ.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Павочка в разное время работал управленцем в крупных российских компаниях: в Роскосмосе, "ЛУКОЙЛ", "Менатеп", АХК "Сухой", Русдрагмете. В последнее время занимал должность начальника отдела международного научно-образовательного сотрудничества Высшей школы промышленной политики и предпринимательства РФ.

С начала 2022 года загадочно погибают российские чиновники и предприниматели. В конце декабря в Индии умерли сразу два человека. Предприниматель из Йошкар-Олы 61-летний Владимир Быданов и председатель комитета Законодательного собрания Владимирской области по аграрной политике, природопользованию и экологии Павел Антов. В конце декабря также на 67-м году жизни скоропостижно скончался гендиректор компании "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков. При загадочных обстоятельствах выпал из окна председатель совета директоров "ЛУКОЙЛ" Равиль Маганов. Кроме того, сообщалось о загадочных смертях топ-менеджеров, связанных с компанией "Газпром".