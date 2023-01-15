Москва: Брюссель должен был согласовать с Баку условия работы миссии в Армении

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали решение Совета Евросоюза об учреждении новой гражданской миссии ЕС в Армении сроком на два года.

«Принципиальная позиция России в отношении закрепления внерегионального фактора в Закавказье изменений не претерпела. Не видим никакой «добавленной стоимости» от пригляда есовских «экспертов» за событиями в районе армяно-азербайджанской границы. Если бы в Брюсселе были искренне заинтересованы в мире в Закавказье, то согласовали бы с Азербайджаном условия работы своей миссии», - говорится в сообщении для СМИ, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

В нем указывается, что «появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза, который переродился в придаток США и НАТО и проводит на пространстве СНГ конфронтационную политику, способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия».

«Не должен вводить в заблуждение и заявленный гражданский характер есовской миссии – она формируется в рамках Общей политики ЕС в области безопасности и обороны со всеми вытекающими из этого последствиями», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в МИД подчеркнули, что «попытки Евросоюза любой ценой закрепиться в Армении, потеснить посреднические усилия России способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев в их устремлениях возвращения к мирному развитию региона».