Медведев назвал Зеленского пуделем
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал сегодняшние слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не понимает, кто принимает решения в России.
«Есть у не очень здоровых людей такое свойство – наделять других своими фобиями и проблемами. Этакая психологическая проекция, когда собственный страх воспринимается как созданный извне, присущий кому-то другому. Вот, скажем, очевидное: нелепая опереточная фигурка в зеленой засаленной футболке зависит на 1000% от натовского оружия и западных денег. Без них ни Украина, ни он со своей камарильей не просуществуют и дня», - написал Медведев в своем Telegram-канале.
«Это существо даже не клоун уже, а просто цирковая собачка, пудель у ног дрессировщика, который тявкает по его хлопку в ладоши. Всем это понятно. Однако же существо важным хрипловатым тоном изрекает: мне не о чем и не с кем говорить и вообще непонятно, кто принимает в России решения. А тут типа всем видно, кто, любуйтесь: только я – мощный закаленный в сражениях полководец, крупный государственный деятель, глава страны (палаты) 404, почти гетьман, фигура мирового, можно сказать, вселенского масштаба», - считает зампред Совбеза РФ.
По его словам, «это реальная психологическая проблема, которая скоро может стать и психиатрической».
Медведев уверен, что «внешне бессмысленные заявления пациента в зеленом преследуют и конкретную цель»: «Они служат обоснованием для новых подачек. «Давайте, скорее уже принимайте решения. Я жив пока и всех контролирую вокруг. Дайте оружия и бабла еще, и побольше, ведь наш враг непонятен, коварен и опасен. Но я не сдамся врагу, я очень-очень сильный, никаких переговоров, никаких контактов. И вообще. Враг меня уже почти боится». И такая мантра каждый белый день. И каждую больничную ночь. Вполне вероятно, что галлюцинирующее существо в зеленой майке уже верит в свой параноидальный бред».
По словам Медведева, этот «бред всячески поддерживают западные эскулапы, которые регулярно навещают больного по месту жительства»: «Еще и делают пациенту из палаты 404 денежные, оружейные и словесные инъекции, стимулирующие его бредовое состояние».
«А что? Ведь легендарная Моська была прославлена в веках своей недюжинной силой и отчаянной храбростью прежде всего благодаря кипящим в ней гормонам, уличным зевакам и терпению слона…» - резюмировал он.