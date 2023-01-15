Медведев назвал Зеленского пуделем

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал сегодняшние слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не понимает, кто принимает решения в России.

«Есть у не очень здоровых людей такое свойство – наделять других своими фобиями и проблемами. Этакая психологическая проекция, когда собственный страх воспринимается как созданный извне, присущий кому-то другому. Вот, скажем, очевидное: нелепая опереточная фигурка в зеленой засаленной футболке зависит на 1000% от натовского оружия и западных денег. Без них ни Украина, ни он со своей камарильей не просуществуют и дня», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

«Это существо даже не клоун уже, а просто цирковая собачка, пудель у ног дрессировщика, который тявкает по его хлопку в ладоши. Всем это понятно. Однако же существо важным хрипловатым тоном изрекает: мне не о чем и не с кем говорить и вообще непонятно, кто принимает в России решения. А тут типа всем видно, кто, любуйтесь: только я – мощный закаленный в сражениях полководец, крупный государственный деятель, глава страны (палаты) 404, почти гетьман, фигура мирового, можно сказать, вселенского масштаба», - считает зампред Совбеза РФ.