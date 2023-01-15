Получайте бесплатные медицинские услуги по направлению
Обязательное медицинское страхование дает возможность застрахованным бесплатно пользоваться 2550 медицинскими услугами. Эти медицинские услуги собраны в «Пакете услуг» страхования. В услуги включены осмотр врачом, инструментальные (например, УЗИ, рентген) и лабораторные (например, анализ крови, анализ мочи) исследования, хирургические операции и т.д. Вы можете обратиться в любое государственное медицинское учреждение, подведомственное TƏBİB, независимо от места проживания и регистрации.
А как может вам помочь направление при пользовании этими услугами?
Что означает направление?
В некоторых случаях в государственном медицинском учреждении, подведомственном TƏBİB, в которое вы обратились, к примеру, в Центре здоровья семьи, поликлинике или больнице, оказание медицинской услуги может быть невозможным. В таком случае вам выдается документ для получения данной услуги в другом государственном или частном медицинском учреждении. Этот документ называется направлением, с ним вы получаете возможность бесплатного обслуживания. Направление также выдается вам бесплатно.
В какие медицинские учреждения выдается направление?
- В подведомственные TƏBİB государственные медицинские учреждения.
- В медицинские учреждения, с которыми Государственное агентство обязательного медицинского страхования (далее Агентство) заключило договор. Это больницы и частные клиники, не подведомственные TƏBİB. С их перечнем можете ознакомиться по ссылке. Данный перечень постоянно обновляется.
В каких случаях выдается направление?
- В государственном медицинском учреждении на медицинские услуги, оказываемые только в стационарных условиях (операция и пребывание в больнице).
Например, гражданин обращается к врачу-урологу в Хатаинском медицинском центре. После обследования гражданину рекомендуется хирургическая операция с диагнозом «почечнокаменная болезнь». Однако в связи с тем, что данная операция не выполняется в указанном медицинском центре, гражданину выдается направление в Клинический медицинский центр, где данная услуга оказывается.
- В медицинских учреждениях, с которыми Агентство имеет договоры, на медицинские услуги, оказываемые как в амбулаторных, так и стационарных условиях. В договорных медицинских учреждениях в амбулаторные услуги входят различные диагностические методы исследования (например, МРТ).
К примеру, гражданин обращается к врачу-оториноларингологу в Хатаинском медицинском центре. После обследования гражданину рекомендуется хирургическая операция с диагнозом «фронтит» (воспаление лобной области). Однако в связи с тем, что данная операция не выполняется в указанном медицинском центре и других государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, гражданину выдается направление для оказания медицинской услуги в одно из договорных медицинских учреждений.
Плату за полученную вами услугу государственным медицинским учреждениям, подведомственным TƏBİB, а также договорным медицинским учреждениям, выплачивает Агентство. Обязательно прочтите направление. В направлении указывается информация о вас и враче, выдавшем направление, причина направления, куда оно должно быть предъявлено и прочие важные замечания.
Внимание
- При выдаче направления (из государственного медицинского учреждения в государственное медицинское учреждение, из государственного медицинского учреждения в договорное медицинское учреждение) вы можете выбрать больницу из представленного вам списка.
- Направление в государственное медицинское учреждение для оказания стационарной медицинской услуги выдается семейным врачом и врачом узкой специализации (например, ЛОР-врачом). А направление в договорное медицинское учреждение выдается врачом узкой специализации.
- По прибытии в медицинское учреждение, в которое выдано направление, подойдите в Регистрационный отдел. Не забудьте предъявить регистраторам направление вместе с удостоверением личности.
- Срок действия направления составляет 10 дней со дня выдачи. В случае обращения по истечении указанного срока ваш документ не будет принят.
- Таким образом, в соответствующее медицинское учреждение необходимо обратиться вовремя, а именно в течение 10 дней со дня выдачи направления. Амбулаторная медицинская услуга оказывается в течение 14 дней со дня обращения, а стационарная медицинская услуга - в течение 20 дней.
- В случае обращения в договорное с Агентством медицинское учреждение без направления, расходы за оказанные вам услуги придется оплачивать самим.
- Без направления вы можете обратиться в договорные с Агентством медицинские учреждения только за скорой и неотложной медицинской помощью. Если оказанная вам услуга будет входить в Пакет услуг обязательного медицинского страхования, то плата будет произведена Агентством.