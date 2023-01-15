Получайте бесплатные медицинские услуги по направлению

А как может вам помочь направление при пользовании этими услугами?

Обязательное медицинское страхование дает возможность застрахованным бесплатно пользоваться 2550 медицинскими услугами. Эти медицинские услуги собраны в «Пакете услуг» страхования. В услуги включены осмотр врачом, инструментальные (например, УЗИ, рентген) и лабораторные (например, анализ крови, анализ мочи) исследования, хирургические операции и т.д. Вы можете обратиться в любое государственное медицинское учреждение, подведомственное TƏBİB, независимо от места проживания и регистрации.

Что означает направление?

В некоторых случаях в государственном медицинском учреждении, подведомственном TƏBİB, в которое вы обратились, к примеру, в Центре здоровья семьи, поликлинике или больнице, оказание медицинской услуги может быть невозможным. В таком случае вам выдается документ для получения данной услуги в другом государственном или частном медицинском учреждении. Этот документ называется направлением, с ним вы получаете возможность бесплатного обслуживания. Направление также выдается вам бесплатно.

В какие медицинские учреждения выдается направление?

В подведомственные TƏBİB государственные медицинские учреждения.

В медицинские учреждения, с которыми Государственное агентство обязательного медицинского страхования (далее Агентство) заключило договор. Это больницы и частные клиники, не подведомственные TƏBİB. С их перечнем можете ознакомиться по ссылке. Данный перечень постоянно обновляется.

В каких случаях выдается направление?

- В государственном медицинском учреждении на медицинские услуги, оказываемые только в стационарных условиях (операция и пребывание в больнице).

Например, гражданин обращается к врачу-урологу в Хатаинском медицинском центре. После обследования гражданину рекомендуется хирургическая операция с диагнозом «почечнокаменная болезнь». Однако в связи с тем, что данная операция не выполняется в указанном медицинском центре, гражданину выдается направление в Клинический медицинский центр, где данная услуга оказывается.

- В медицинских учреждениях, с которыми Агентство имеет договоры, на медицинские услуги, оказываемые как в амбулаторных, так и стационарных условиях. В договорных медицинских учреждениях в амбулаторные услуги входят различные диагностические методы исследования (например, МРТ).

К примеру, гражданин обращается к врачу-оториноларингологу в Хатаинском медицинском центре. После обследования гражданину рекомендуется хирургическая операция с диагнозом «фронтит» (воспаление лобной области). Однако в связи с тем, что данная операция не выполняется в указанном медицинском центре и других государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, гражданину выдается направление для оказания медицинской услуги в одно из договорных медицинских учреждений.

Плату за полученную вами услугу государственным медицинским учреждениям, подведомственным TƏBİB, а также договорным медицинским учреждениям, выплачивает Агентство. Обязательно прочтите направление. В направлении указывается информация о вас и враче, выдавшем направление, причина направления, куда оно должно быть предъявлено и прочие важные замечания.