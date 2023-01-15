Жаля Агазаде, собкор 17:54

Не успел haqqin.az расписать о дефиците, запрете экспорта и повышении цен на лук в странах Центральной Азии, как о горе луковом заговорили и в Азербайджане. После Нового года цены на некоторые сельскохозяйственные продукты в Азербайджане резко повысились. Наибольшему росту оказались подвержены цены на лук. Как сообщает haqqin.az, цена на лук в южном регионе за последние дни поднялась с 50 до 95 копеек. В Барде и Агдаме, считающихся родиной азербайджанского лука, продукт предлагается по цене от 1 маната до 1 маната 20 копеек. Лук, еще в начале месяца продававшийся на Астаринском рынке по 50 копеек за килограмм, сейчас стоит 1 манат. Продавцы в Астаре говорят, что лук им привозят в основном из Агдама, однако в последнее время объем поставок снизился и, как результат, выросли цены.

«Картофель, к примеру, поступает к нам из Джалилабада, России и Ирана. Его всегда много, и поэтому цена стабильная. А вот с луком проблемы», - рассказывают они. На столичном рынке, известном в народе как «Восьмой», лук предлагают за 1 манат 20 копеек. Пярвиз Рзаев, фермер из Барды, причину подорожания лука видит в росте стоимости удобрений и отмечает, что дальнейшая ситуация с ценами будет зависеть от урожайности: «Затраты увеличились. С апреля начнется уборка свежего лука, но если урожайность будет плохой, то цена может подняться и до двух манатов», - сказал он. Эксперт Халид Керимли отметил, что лук является в Азербайджане одним из немногих продуктов, спрос на который на 96 процентов удовлетворяется за счет местного производства. Он также подчеркнул, что рост цен связан с сезонными факторами: «Требуются дополнительные затраты, чтобы хранить лук на складах в зимние месяцы, поэтому подорожание естественное. Весной цены будут снижаться».