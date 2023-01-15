И в Азербайджане дорожает лук наши проблемы

Жаля Агазаде, собкор

Не успел haqqin.az расписать о дефиците, запрете экспорта и повышении цен на лук в странах Центральной Азии, как о горе луковом заговорили и в Азербайджане.

После Нового года цены на некоторые сельскохозяйственные продукты в Азербайджане резко повысились. Наибольшему росту оказались подвержены цены на лук.

Как сообщает haqqin.az, цена на лук в южном регионе за последние дни поднялась с 50 до 95 копеек. В Барде и Агдаме, считающихся родиной азербайджанского лука, продукт предлагается по цене от 1 маната до 1 маната 20 копеек. Лук, еще в начале месяца продававшийся на Астаринском рынке по 50 копеек за килограмм, сейчас стоит 1 манат.

Продавцы в Астаре говорят, что лук им привозят в основном из Агдама, однако в последнее время объем поставок снизился и, как результат, выросли цены.

Цена на лук в южном регионе за последние дни поднялась с 50 до 95 копеек

«Картофель, к примеру, поступает к нам из Джалилабада, России и Ирана. Его всегда много, и поэтому цена стабильная. А вот с луком проблемы», - рассказывают они.

На столичном рынке, известном в народе как «Восьмой», лук предлагают за 1 манат 20 копеек.

Пярвиз Рзаев, фермер из Барды, причину подорожания лука видит в росте стоимости удобрений и отмечает, что дальнейшая ситуация с ценами будет зависеть от урожайности:

«Затраты увеличились. С апреля начнется уборка свежего лука, но если урожайность будет плохой, то цена может подняться и до двух манатов», - сказал он.

Эксперт Халид Керимли отметил, что лук является в Азербайджане одним из немногих продуктов, спрос на который на 96 процентов удовлетворяется за счет местного производства. Он также подчеркнул, что рост цен связан с сезонными факторами:

«Требуются дополнительные затраты, чтобы хранить лук на складах в зимние месяцы, поэтому подорожание естественное. Весной цены будут снижаться».

Халид Керимли

Директор Центра аграрных исследований Фирдовси Фикретзаде сообщил haqqin.az, что рост цен на лук наблюдается во всем регионе. Одна из причин – российско-украинская война. В Украине вследствие военных действий было уничтожено 80 процентов урожая. Сказались на ценах также аномальные морозы в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. «Кроме того, в результате наводнения в Пакистане была уничтожена большая часть посевов лука», - отметил Фикретзаде.

В настоящее время оптовая цена лука в Узбекистане составляет 70 центов, в Грузии – 60 центов, в Таджикистане – тоже 60. По прогнозам, в ближайшие годы ожидается значительный рост цен на этот овощ.

Фикретзаде отметил, что стоимость лука в Азербайджане достигла самого высокого уровня за последние годы. Оптовая стоимость овоща в декабре-январе составила 70 копеек. Такого не наблюдалось уже пять лет.

Следует отметить, что лук не входит в минимальную потребительскую корзину, однако, учитывая сложившуюся ситуацию, эксперты предлагают ограничить экспорт лука из Азербайджана.