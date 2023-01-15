И в Азербайджане дорожает лук наши проблемы
Не успел haqqin.az расписать о дефиците, запрете экспорта и повышении цен на лук в странах Центральной Азии, как о горе луковом заговорили и в Азербайджане.
После Нового года цены на некоторые сельскохозяйственные продукты в Азербайджане резко повысились. Наибольшему росту оказались подвержены цены на лук.
Как сообщает haqqin.az, цена на лук в южном регионе за последние дни поднялась с 50 до 95 копеек. В Барде и Агдаме, считающихся родиной азербайджанского лука, продукт предлагается по цене от 1 маната до 1 маната 20 копеек. Лук, еще в начале месяца продававшийся на Астаринском рынке по 50 копеек за килограмм, сейчас стоит 1 манат.
Продавцы в Астаре говорят, что лук им привозят в основном из Агдама, однако в последнее время объем поставок снизился и, как результат, выросли цены.
«Картофель, к примеру, поступает к нам из Джалилабада, России и Ирана. Его всегда много, и поэтому цена стабильная. А вот с луком проблемы», - рассказывают они.
На столичном рынке, известном в народе как «Восьмой», лук предлагают за 1 манат 20 копеек.
Пярвиз Рзаев, фермер из Барды, причину подорожания лука видит в росте стоимости удобрений и отмечает, что дальнейшая ситуация с ценами будет зависеть от урожайности:
«Затраты увеличились. С апреля начнется уборка свежего лука, но если урожайность будет плохой, то цена может подняться и до двух манатов», - сказал он.
Эксперт Халид Керимли отметил, что лук является в Азербайджане одним из немногих продуктов, спрос на который на 96 процентов удовлетворяется за счет местного производства. Он также подчеркнул, что рост цен связан с сезонными факторами:
«Требуются дополнительные затраты, чтобы хранить лук на складах в зимние месяцы, поэтому подорожание естественное. Весной цены будут снижаться».
Директор Центра аграрных исследований Фирдовси Фикретзаде сообщил haqqin.az, что рост цен на лук наблюдается во всем регионе. Одна из причин – российско-украинская война. В Украине вследствие военных действий было уничтожено 80 процентов урожая. Сказались на ценах также аномальные морозы в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. «Кроме того, в результате наводнения в Пакистане была уничтожена большая часть посевов лука», - отметил Фикретзаде.
В настоящее время оптовая цена лука в Узбекистане составляет 70 центов, в Грузии – 60 центов, в Таджикистане – тоже 60. По прогнозам, в ближайшие годы ожидается значительный рост цен на этот овощ.
Фикретзаде отметил, что стоимость лука в Азербайджане достигла самого высокого уровня за последние годы. Оптовая стоимость овоща в декабре-январе составила 70 копеек. Такого не наблюдалось уже пять лет.
Следует отметить, что лук не входит в минимальную потребительскую корзину, однако, учитывая сложившуюся ситуацию, эксперты предлагают ограничить экспорт лука из Азербайджана.