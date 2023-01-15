Сахиль Бабаев обсуждает с Румынией

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, Сахиль Бабаев в ходе встречи констатировал, что между Азербайджаном и Румынией налажены отношения стратегического партнерства, обратил внимание на успешное сотрудничество двух стран как на двусторонней основе, так и в рамках международных и региональных организаций.

Министр труда и социальной защиты населения, сопредседатель Совместной азербайджано-румынской межправкомиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству Сахиль Бабаев встретился в видеоформате с министром энергетики Румынии, сопредседателем межправкомиссии с румынской стороны Вирджилом-Даниэлем Попеску.

Попеску, в свою очередь, выразил удовлетворение тем, что стратегическое сотрудничество между Румынией и Азербайджаном, основанное на дружеских отношениях, постоянно развивается во всех сферах.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о дальнейшем углублении сотрудничества в области энергетики, транспортировки природного газа из Азербайджана в Румынию, участии Румынии в проекте подводной электрической и цифровой связи Черного моря.

Были отмечены важные логистические и транзитные преимущества проекта «Срединный коридор». Обсуждены вопросы развития двусторонних отношений в сфере логистики, констатировано, что расширение сотрудничества между Бакинским международным морским торговым портом и морским портом Констанца имеет особое значение в развитии двусторонних отношений в сфере логистики.

Стороны затронули важность Алятской свободной экономической зоны, сотрудничества в области сельского хозяйства, торговли, инвестиций, современных технологий и других областях, а также обсудили обмен опытом в вопросе применения концепции DOST.