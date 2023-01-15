«Нефтчи» подписал бразильского форварда

23-летний футболист взят в аренду на один год. Он будет играть в «Нефтчи» под 9-м номером. Салданья принадлежит японскому клубу «ДЖЕФ Юнайтед Тиба». Ранее он играл в бразильском «Байя» и китайской команде «Ченду Синчэн».

Этой зимой «Нефтчи» уже привлек в свои ряды футболиста сборной Азербайджана Ходжата Хагверди и французского полузащитника Килана Лебона.