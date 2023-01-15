США и Израиль проводят в восточной части Средиземного моря самые крупномасштабные военные учения за всю историю взаимоотношений двух стран. В маневрах под названием Juniper Oak задействованы более 140 истребителей, бомбардировщиков и самолетов-заправщиков, а также 12 кораблей, фрегатов, подводных лодок и минометных систем.

Для наблюдения за маневрами в Израиль прибыл глава Центрального командования армии США (CENTCOM), который заявил NBC, что эти учения являются посланием всем врагам Америки, особенно Ирану, о том, что война в Украине и напряженность в отношениях с Китаем не могут отвлечь внимание США от ближневосточного региона. Предполагается, что учения повысят уровень готовности американских и израильских сил, что, в свою очередь, будет способствовать безопасности и стабильности в регионе.

Командующий CENTCOM Майкл Курилла также заявил, что учения Juniper Oak благотворно скажутся на способности обеих стран реагировать на возможные инциденты и подчеркнут вовлеченность США в вопросы безопасности на Ближнем Востоке.

Израильские ВС также заявили, что учения позволят проверить совместную готовность американских и израильских вооруженных сил, а также улучшить оперативное взаимодействие двух армий. По данным израильского Минобороны, в ходе учений будет отрабатываться дозаправка истребителей и бомбардировщиков в воздухе самолетами ЦАХАЛа "Рам" и тяжелыми американскими заправщиками KC46. Также ВВС, ВМФ и сухопутные силы ЦАХАЛа и США отработают нанесение ударов по целям, имитирующим угрозы со стороны моря.

Стало известно, что в маневрах задействованы американские стратегические бомбардировщики B-52, способные нести ядерное оружие, а всего в учениях принимают участие 6400 американских и 1100 израильских военнослужащих.