США и Израиль отрабатывают удары по Ирану израильский аналитик со ссылкой на разведку для haqqin.az
США и Израиль проводят в восточной части Средиземного моря самые крупномасштабные военные учения за всю историю взаимоотношений двух стран. В маневрах под названием Juniper Oak задействованы более 140 истребителей, бомбардировщиков и самолетов-заправщиков, а также 12 кораблей, фрегатов, подводных лодок и минометных систем.
Для наблюдения за маневрами в Израиль прибыл глава Центрального командования армии США (CENTCOM), который заявил NBC, что эти учения являются посланием всем врагам Америки, особенно Ирану, о том, что война в Украине и напряженность в отношениях с Китаем не могут отвлечь внимание США от ближневосточного региона. Предполагается, что учения повысят уровень готовности американских и израильских сил, что, в свою очередь, будет способствовать безопасности и стабильности в регионе.
Командующий CENTCOM Майкл Курилла также заявил, что учения Juniper Oak благотворно скажутся на способности обеих стран реагировать на возможные инциденты и подчеркнут вовлеченность США в вопросы безопасности на Ближнем Востоке.
Израильские ВС также заявили, что учения позволят проверить совместную готовность американских и израильских вооруженных сил, а также улучшить оперативное взаимодействие двух армий. По данным израильского Минобороны, в ходе учений будет отрабатываться дозаправка истребителей и бомбардировщиков в воздухе самолетами ЦАХАЛа "Рам" и тяжелыми американскими заправщиками KC46. Также ВВС, ВМФ и сухопутные силы ЦАХАЛа и США отработают нанесение ударов по целям, имитирующим угрозы со стороны моря.
Стало известно, что в маневрах задействованы американские стратегические бомбардировщики B-52, способные нести ядерное оружие, а всего в учениях принимают участие 6400 американских и 1100 израильских военнослужащих.
Как сообщил haqqin.az известный израильский военный аналитик Давид Гендельман, официально учения Juniper Oak не направлены против какого-то конкретного противника. Но касательно того, кто именно является гипотетической целью маневров, каждый может догадаться без труда, ведь на учениях, помимо прочего, отрабатываются ракетно-авиационные удары по подземным укрепленным объектам на большом удалении с дозаправкой истребителей в воздухе и прорывом эшелонированной системы ПВО, а также поражение наземных, морских и воздушных целей, поисково-спасательные операции, радиоэлектронная борьба, разведка и целеуказание, передача израильским кораблям и самолетам снабжения с американских заправщиков, наземные маневренные и огневые элементы, процедуры управления и контроля и т.д.
По словам Гендельмана, у израильской разведки есть информация о том, что Иран продолжает работать над созданием ядерного оружия. В связи с этим армия обороны Израиля готовит военную операцию для удара по иранским ядерным объектам, которая состоится без помощи США. Совместная операция с американцами – это лишь один из вариантов, полагает аналитик.
По мнению эксперта, теоретически США могут провести такую операцию и до окончания войны в Украине, для этого требуется только политическое волеизъявление Вашингтона. Решение об ударе по объектам в Иране зависит, главным образом, от того, будет ли иранский ядерный проект иметь значительный успех.