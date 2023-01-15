Азербайджанские военные на учениях в Турции ФОТО
В Карсе (Турция) продолжаются международные учения «Зимняя подготовка – 2023» с участием военнослужащих отдельной общевойсковой армии Азербайджана, сообщили в Минобороны.
Военнослужащие других 17 стран, участвующих в учениях, наряду с азербайджанскими военнослужащими, выполняют задания в суровых климатических условиях и труднопроходимой местности.
В международных учениях основное внимание уделяется обеспечению боевого слаживания при взаимодействии войск, обмену опытом и повышению профессионализма, дальнейшему совершенствованию навыков личного состава по эффективному применению принятых на вооружение современных образцов вооружения и техники.
Отметим, военнослужащие отдельной общевойсковой армии достойно представляют Азербайджан на международных учениях.