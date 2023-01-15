Сийярто обвинил Украину в гибели венгров

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Закарпатье проводится мобилизация этнических венгров в украинскую армию.

«Живущих в Закарпатье венгров тоже мобилизуют в украинскую армию, в последние дни появились кадры, каким жёстким образом это порой происходит», - сказал Сийярто, добавив, что многие из мобилизованных венгров погибают.

Глава венгерского МИД подчеркнул, что этот факт является одной из причин, почему Венгрия настаивает на начале переговорного процесса между сторонами конфликта.