США ввели санкции против главы Татарстана
США ввели санкции против четырех структур, связанных с холдингом «Интеррос» (Группа «Интеррос», одна из крупнейших инвестиционных компаний России, основана в 1990 году Владимиром Потаниным), сообщают российские телеграм-каналы.
Также США ввели санкции против вице-премьера РФ Дениса Мантурова и главы Татарстана Рустама Минниханова, судоремонтных предприятий, структур и лиц, связанных с ЧВК «Вагнер».
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