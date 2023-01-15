В Грузии обвинили Украину в «призывах вступить в войну»

Любая поставка оружия Грузией в Украину означает прямое участие в военном конфликте, чего Тбилиси допустить не может, сказал председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе в ответ на заявление заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Перебиниса.

Он отметил, что призывы представителей украинского правительства по поводу Грузии вызывают сожаление:

«Призывы открыть второй фронт не прекращаются. Иногда это делают прямо, а иногда косвенно. Конечно, любая поставка оружия в Украину означает прямое участие в военном конфликте, чего мы допустить не можем. Очень жаль, что представители украинских властей практически открыто делают такие призывы. Конечно, это серьезная проблема».

Отметим, что заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебинис выразил надежду, что Грузия присоединится к списку партнеров, поставляющих Украине оружие и военную технику.