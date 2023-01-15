США объявили «Вагнер» транснациональной преступной организацией
Минфин США объявил ЧВК «Вагнер» транснациональной криминальной организацией, говорится в заявлении на сайте ведомства.
«Сотрудники «Вагнера» причастны к продолжающимся преступным действиям, в том числе массовым казням, изнасилованиям, похищениям детей и физическим издевательствам в Центральноафриканской республике (ЦАР) и Мали», - говорится в сообщении ведомства.
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