«Немецкий друг» Путина рассказал о разговоре с ним после начала войны

Незадолго до войны Варниг виделся с Путиным, и тот показался ему «рационально мыслящим». Поэтому директор Nord Stream 2 возмущался и высмеивал предостережения о возможном вторжении России в Украину - даже за несколько дней до начала войны.

Через пару месяцев после нападения России на Украину Варниг встречался с Путиным в Москве. Он утверждает, что разговаривая наедине по-немецки, пытался убедить президента РФ остановить войну. Варниг вспоминает вопрос, которые задавал российскому лидеру: «Какие у тебя цели? Ты говоришь про Донецк и Луганск, в то же время твои войска хотят взять Киев. Как это соотносится? Тебе нужны Одесса, Харьков или вся Украина? Или даже больше?». В ответ Путин, по словам Варнига, сказал лишь: «Это гостайна».

В той беседе президент России также предложил Варнигу вместе с семьей переехать в Москву. «Мы найдем для тебя тут что-нибудь», - цитирует слова Путина директор Nord Stream 2. Но Маттиас Варниг отказался от предложения. «Я должен жить за высокими заборами?», - сказал он.