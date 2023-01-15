В Швеции отказались сжигать Тору
В Швеции отменена демонстрация напротив посольства Израиля в Стокгольме, на которой участники планировали сжечь Тору.
Отмена произошла под давлением израильского посольства и местной еврейской общины.
Организатор акции - проживающий в Швеции египетский писатель-мусульманин - отозвал прошение на проведение акции.
Ранее сообщалось, что египетский писатель, проживающий в Швеции, намерен организовать демонстрацию против Израиля перед посольством в Стокгольме и во время нее сжечь свиток Торы.