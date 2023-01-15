Премьер-лига: «Сабах» обыграл «Нефтчи» и укрепился на 2-м месте

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Сегодня были сыграны два заключительных матча 19-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

В центральной игре тура «Сабах» в Масазыре на «Банк Республика Арене» принимал «Нефтчи» и уверенно победил со счетом 2:0. На 7-й минуте Джой Ленс Микелс открыл счет с пенальти. А на 37-й минуте Алексей Кащук удвоил преимущество хозяев.

В другом матче дня «Шамахы» дома обыграла «Сабаил» - 2:1. На 33-й минуте Гоба Закпа вывел гостей вперед. Но во втором тайме Эмиль Гасымов (57-я минута) и Амиль Юнанов (90-я, с пенальти) своим голами принесли шамахинцам победу.

Напомним, в первых трех матчах тура были зафиксированы следующие результаты: «Кяпяз» - «Габала» - 2:2, «Туран-Товуз» - «Карабах» - 2:3, «Зиря» - «Сумгаит» - 3:1.

Турнирное положение:

1. «Карабах» - 53 очка (19 матчей)

2. «Сабах» - 46 (19)

3. «Нефтчи» - 38 (19)

4. «Зиря» - 31 (19)

5. «Габала» - 26 (19)

6. «Туран-Товуз» - 17 (19)

7. «Шамахы» - 16 (19)

8. «Кяпяз» - 13 (19)

9. «Сумгаит» - 12 (19)

10. «Сабаил» - 10 (19).