Премьер-лига: «Сабах» обыграл «Нефтчи» и укрепился на 2-м месте

Сегодня были сыграны два заключительных матча 19-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

В центральной игре тура «Сабах» в Масазыре на «Банк Республика Арене» принимал «Нефтчи» и уверенно победил со счетом 2:0. На 7-й минуте Джой Ленс Микелс открыл счет с пенальти. А на 37-й минуте Алексей Кащук удвоил преимущество хозяев.

В другом матче дня «Шамахы» дома обыграла «Сабаил» - 2:1. На 33-й минуте Гоба Закпа вывел гостей вперед. Но во втором тайме Эмиль Гасымов (57-я минута) и Амиль Юнанов (90-я, с пенальти) своим голами принесли шамахинцам победу.