Премьер-лига: «Сабах» обыграл «Нефтчи» и укрепился на 2-м месте
Сегодня были сыграны два заключительных матча 19-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
В центральной игре тура «Сабах» в Масазыре на «Банк Республика Арене» принимал «Нефтчи» и уверенно победил со счетом 2:0. На 7-й минуте Джой Ленс Микелс открыл счет с пенальти. А на 37-й минуте Алексей Кащук удвоил преимущество хозяев.
В другом матче дня «Шамахы» дома обыграла «Сабаил» - 2:1. На 33-й минуте Гоба Закпа вывел гостей вперед. Но во втором тайме Эмиль Гасымов (57-я минута) и Амиль Юнанов (90-я, с пенальти) своим голами принесли шамахинцам победу.
Напомним, в первых трех матчах тура были зафиксированы следующие результаты: «Кяпяз» - «Габала» - 2:2, «Туран-Товуз» - «Карабах» - 2:3, «Зиря» - «Сумгаит» - 3:1.
Турнирное положение:
1. «Карабах» - 53 очка (19 матчей)
2. «Сабах» - 46 (19)
3. «Нефтчи» - 38 (19)
4. «Зиря» - 31 (19)
5. «Габала» - 26 (19)
6. «Туран-Товуз» - 17 (19)
7. «Шамахы» - 16 (19)
8. «Кяпяз» - 13 (19)
9. «Сумгаит» - 12 (19)
10. «Сабаил» - 10 (19).