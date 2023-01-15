Немецкий бизнесмен рассказал о страхе Путина перед коронавирусом

По словам Варнига,страх Путина перед заражением коронавирусом невообразимо велик, из-за этого он отгораживается от внешнего мира: к президенту РФ почти никого не пускают, а основная коммуникация с ним происходит через телефон и видеозвонки. «Он очень старается сохранить контакт со мной. Я единственный, кто ему может что-то сказать», - говорит Варниг. В то же время глава Nord Stream 2 не замечал признаков того, что Путин может быть болен.

В одну из недавних встреч Варниг, по его словам, сказал Путину: «Вам не выиграть эту войну. В ней нет победителей». Президент России не стал спорить с ним, отмечает немецкий бизнесмен.