США не смогут передать Украине танки Abrams к весне

Соединенные Штаты Америки не смогут доставить в Украину обещанные танки Abrams к весеннему наступлению, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе слушаний в Конгрессе.

«Abrams, как вы знаете, очень сложные танки. Они требуют серьезной подготовки. Даже если мы утвердили их передачу вчера, потребуется некоторое время, чтобы доставить их на поле боя. Это не та техника, которая появится к весеннему наступлению», - подчеркнула Нуланд.

При этом сенатор-республиканец Джим Риш уточнил у нее, почему танки не решили передать раньше, чтобы Украина могла ими воспользоваться во время весеннего наступления.

«На каждом этапе мы смотрели, что нужно украинцам, что они просили. Осенью был период, когда они захватывали на поле боя огромное количество российских танков, которые они смогли успешно использовать во время наступлений в районе Херсона и Харькова, но теперь им нужно больше. Мы откликнулись», - ответила Нуланд.