Российские хакеры атакуют госучреждения Германии

Немецкие чиновники заявляют, что за последние несколько часов российские хакеры атаковали сайты нескольких госучреждений Германии и частично отключили их.

Хакеры из российской группы Killnet, как правило, атакуют сайты стран, принимающих невыгодные для России политические решения.

В телеграм-канале Killnet в эти минуты ведется хроника «атаки на главный веб ресурс ФРГ». Выкладываются скриншоты якобы с сайта МВД и хаоса на табло одного из вокзалов.

Хакеры признают, что атаковали внутреннюю сеть берлинской больницы. «Главная Берлинская многофункциональная больница отключена от сети. Почему и как? Да все просто - врачи не имеют доступ к своим рабочим онлайн кабинетам», - пишут они.

Хакеры также заявляют, что вывели из строя сайт Бундестага, однако на момент написания поста сайт остается доступным.

Немецкое агентство по борьбе с киберпреступностью заявило, что хакерская атака не привела к значительным перебоям в работе учреждений.