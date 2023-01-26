Россияне наступают под Бахмутом и Угледаром

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 26 января. Сообщается, что россияне атакуют под Бахмутом, Угледаром и наносят ракетные удары по украинской территории.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

«Армия РФ продолжает наступление на Бахмутском и Новопавловском (это Угледар) направлениях. На Лиманском и Авдеевском направлениях безуспешно пытается улучшить тактическое положение. На остальных направлениях обороняется.

Россияне нанесли 37 авиаударов, 17 из них – с использованием БПЛА Shahed-136. Все дроны были сбиты. Осуществлено 59 пусков ракет, 47 из которых уничтожены. Также произведено 53 обстрела из РСЗО.

На Бахмутском направлении среди обстрелянных россиянами населенных пунктов упоминается Клещеевка.

Авиация ВСУ нанесла девять ударов по противнику. ПВО сбила три разведывательных БПЛА россиян», - говорится в сводке.