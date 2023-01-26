Предприниматель Эмин Багиров капитально отремонтировал школу села Шурук Лянкяранского района, которую он когда-то окончил. В 2020 году он посетил свою родную школу и увидев, что школьные санузлы, а также сама школа находятся в безремонтном состоянии, попросил разрешения у директора школы начать в ней ремонт. Ремонт шел постепенно и наконец спустя 3 года полностью завершился. Министерство науки и образования также приняло участие в ремонте школы, обновив в ней крышу.

У Э.Багирова 5 детей, и он не хотел бы, чтобы его дети учились в плохих условиях. По словам предпринимателя, обычные граждане наравне с государством должны заботится о школах.

Отметим, что школа была сдана в эксплуатацию в 1973 году, после чего ремонт в ней не проводился.