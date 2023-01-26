Захар Прилепин отправился на фронт

Российский писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия - За правду», Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился на войну с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба писателя и председатель «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Горжусь тем, что мой соратник и товарищ принял такое решение. Он пополнит ряды членов нашей партии, которые уже по зову сердца выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Его поступок – отличный пример для подражания для всех российских патриотов и хороший ответ нашим врагам и диванным скептикам, которые не верят в победу России и готовность наших людей защищать свою Родину», - заявил Миронов.

Он напомнил, что Прилепин имеет боевой опыт в составе ОМОНа, куда пошел служить добровольцем в 90-е во время военной кампании в Чечне, а также принимал участие в боевых действиях на стороне донецких сепаратистов в 2014 году.