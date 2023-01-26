Еще одна страна поставит танки Украине
Министр обороны Канады Анита Ананд в четверг 26 января сообщила, что правительство передаст Украине четыре находящихся на балансе Минобороны танка Leopard 2, передает ТАСС. Она заявила, что техника будет направлена Киеву в ближайшие недели. Также страна отправит на Украину специалистов, которые помогут военным освоить управление техникой.
«Сегодня я объявляю, что Канада поставит Украине четыре танка Leopard 2 в ближайшие недели, - сообщила Ананд журналистам.
Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон не успеет передать Киеву танки Abrams к весне, когда ожидается активизация боевых действий. Она пояснила, что Abrams является очень сложным танком и требует значительной подготовки.