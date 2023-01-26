Алышанлы присвоил деньги из Резервного фонда президента и сел на скамью подсудимых

Как передает корреспондент haqqın.az, на состоявшемся сегодня судебном заседании прокурор потребовал приговорить Алышанлы к 12 годам лишения свободы.

Судебный процесс продолжится 1 февраля.

Следствием установлено, что Турал Алышанлы, открывший 24 августа 2012 года на имя своего брата Ульви Алышанлы вышеупомянутую компанию, решил участвовать в тендере Министерства труда и социальной защиты населения на строительство жилья для инвалидов войны. Мошенник представил в тендерную комиссию Минтруда предложение о строительстве 13 трехкомнатных домов за 893 тысячи манатов. Жилье планировалось построить в Масаллинском, Ленкоранском, Астаринском, Лерикском и Ярдымлинском районах Азербайджана.

Тендер Алышанлы выиграл и, получив в 2016 году вышеуказанную сумму (была предоставлена из Резервного фонда президента Азербайджана через министерство), использовал для проведения работ всего 756 тысяч манатов, направив оставшиеся средства на личные банковские счета и потратив на собственные нужды.

27 ноября 2019 года преступление вскрылось. и Алышанлы арестовали. Потерпевшим по делу признано Министерство труда.