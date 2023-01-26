Стрелков и Рогозин «обмениваются любезностями»

«Гиркин, хорош языком чесать, давай вперед, на передовую. Ты и в Боснии, помню, всё время придумывал, почему тебе что-то мешает работать. Не доехал до фронта, вот тебе, вроде бы, шанс. Покажи, что ты мужик. Если есть вопросы, знаешь, как меня в Донецке найти. Я здесь уже. Но тебя в ЛНР ждут, вперёд, бро», - сказал Рогозин.

«Вот так вот бывает.... Оказывается, Рогозин меня еще с Боснии помнит: судя по риторике - в одном отряде со мной там воевал. Правда - я его совершенно в отряде не помню. И никто из моих тогдашних товарищей (некоторые живы) - тоже. Но разве можно не поверить человеку «с космическим зрением»? Тем более такому герою, получившему контузию в настоящем боевом ресторане...? И еще - Рогозин - а на фиг ты мне сдался в Донецке? Чтоб тебя, урода, там искать? Если я и пойду воевать в составе «оркестра» - то уж твоё мнение об этом меня интересует «меньше, чем совсем», - написал в ответ Гиркин.