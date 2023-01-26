Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что его эксперты слышали мощные взрывы, прогремевшие около Запорожской атомной электростанции. В заявлении агентства, которое цитирует BBC, говорится, что это «свидетельствует о военных действиях неподалеку от объекта».

Эксперты МАГАТЭ сообщают, что часть взрывов происходила на некотором расстоянии от крупнейшей в Европе АЭС, но часть - намного ближе к ней.

«Вчера около 10:00 по местному времени было слышно восемь мощных разрывов, в результате которых в офисах станции задрожали окна. Сегодня они также были слышны», - заявил в четверг глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

В последние недели МАГАТЭ сообщает о подобных происшествиях практически каждый день, добавляет агентство.

В связи с этим Гросси призвал как можно быстрее создать вокруг станции зону безопасности, которая помогла бы с одной стороны защитить ЗАЭС, а с другой – убедиться, что ее территория не используется для нападений.

На прошлой неделе глава МАГАТЭ провел переговоры о создании такой зоны с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве; он также намерен продолжать консультации с представителями России.

Запорожская атомная электростанция оккупирована российскими войсками с первых недель войны. После этого АЭС не раз подвергалась обстрелам, в которых стороны обвиняют друг друга. Киев также утверждает, что армия России использует ЗАЭС для хранения вооружений и боеприпасов, а также обстреливает с ее территории подконтрольные Украине регионы. В числе таких населенных пунктов – город Никополь, который находится на противоположном от Запорожской АЭС берегу Днепра.

Сейчас Запорожская АЭС отключена от украинской энергосистемы, все шесть ее реакторов заглушены. При этом два реактора работают в режиме «горячего останова», который позволяет обеспечивать теплом саму станцию и соседний с ней город Энергодар.