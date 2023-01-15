Джонсон назвал Крымский мост ключом к победе Украины
Война в Украине закончится тогда, когда (президент России Владимир) Путин потерпит поражение, заявил экс-премьер Великобритании Борис Джонсон.
«Война в Украине закончится тогда, когда Путин потерпит поражение, единственный способ достичь этого - вооружить украинцев тем, что им необходимо, разрушить сухопутный мост. Только после этого можно начинать переговоры», - сказал он.
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