Аресты крымских татар в Крыму

В Крыму арестовали 26 крымских татар, которые пришли к зданию суда, где избирали меру пресечения шести крымчанам по делу «Хизб ут-Тахрир», сообщает правозащитное объединение «Крымская солидарность».

Все задержанные подверглись административному аресту на срок от десяти до 16 суток по статье «об организации массового одновременного пребывания граждан, повлекшее нарушение общественного порядка».

Первоначально были задержаны 33 человека, но после разбирательств семерых из них силовики отпустили, в том числе несовершеннолетнего Амара Абдулгазиева, сына политзаключенного Тофика Абдулгазиева.

«Настоящее время» напоминает, что организация «Хизб ут-Тахрир» решением Верховного суда России с 2003 года признана террористической, ее деятельность запрещена в РФ. По делу «Хизб ут-Тахрир», не запрещенной в Украине и в большей части европейских стран, в Крыму с 2014 года арестованы более 70 человек. Правозащитный центр «Мемориал» считает их преследование политически мотивированным: в 2014 году крымские татары выступали против присоединения к России.