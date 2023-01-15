Богатейшего человека Индии обвинили в крупной афере

Во вторник, 24 января, исследовательская компания Hindenburg Research опубликовала отчет, в котором обвинила конгломерат Adani Group индийского миллиардера Гаутама Адани в многочисленных финансовых нарушениях. Доклад за один день сократил стоимость бизнес-империи Адани на $12 млрд, пишет Bloomberg. В Hindenburg надеются, что это только начало.

Аналитики заявили, что доклад - это результат двухлетнего расследования манипулирования акциями и обмана в области бухгалтерского учета. В компании также утверждают, что эти действия, которые были названы «величайшей аферой в корпоративной истории», индийский конгломерат совершал на протяжении десятилетий.

Adani Group отрицает обвинения и изучает возможность подачи судебного иска. Hindenburg Research в ответ на это заявила, что приветствует такой шаг, поскольку в компании уверены, что у любых судебных разбирательств против нее нет оснований. Ранее аналитики Hindenburg Research никогда не разоблачали столь крупные структуры, как Adani Group.