Джонсон назвал запоздалыми санкции против России

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в беседе с украинским каналом «Рада» заявил, что «нормандский формат» переговоров по Украине был дипломатической имитацией.

По словам политика, процесс по урегулированию конфликта, который включал в себя Минские соглашения, никуда не двигался. Он заявил, что санкции против России стоило вводить еще в 2014 году.

«Какие-то санкции мы тогда применили, запустили эту дипломатическую имитацию под названием нормандский процесс и ничего не добились, а (президент России Владимир) Путин сделал вывод, что Запад не станет его останавливать», - сказал он.

«Нормандским форматом» называют переговоры по ситуации в Украине при участии представителей России, Украины, Германии и Франции. Впервые главы данных государств обсуждали эту проблему в июне 2014 года в Нормандии на торжествах, которые были посвящены 70-летию высадки союзнических войск.