ЕС предлагает новые санкции против Беларуси

Европейский союз предлагает ввести новый пакет санкций в отношении Беларуси. Ограничения могут быть такой же силы, как те, что сейчас наложены на Россию, пишет Bloomberg.

Согласно документам, с которыми ознакомилось издание, ЕС предложил новый пакет широкомасштабных санкций против Беларуси за ее роль в поддержке вторжения России в Украину.

«Предложенные меры приведут Минск к соблюдению многих пакетов санкций, ранее введенных ЕС в отношении России, включая ограничения по ключевым технологиям и энергетическому сектору страны», - пишет издание.

Предлагаемые меры включают запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения, используемых в военных целях и способных повысить промышленный потенциал страны; санкции в отношении закупки нефти, угля, стальной продукции и золота; торговые ограничения на предметы роскоши, инвестиции и определенных услуг; меры, которые ударят по авиационному и энергетическому секторам страны, а также ключевым источникам доходов.

Закон также позволит ЕС преследовать любого, кто помогает обойти санкции, наложенные на белорусских физических и юридических лиц.

Напомним, что в Европейской комиссии начались консультации с послами ЕС не только по поводу 10-го пакета санкции против России, но и по ограничениям против Беларуси.