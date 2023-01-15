«Карабах» подписал контракт с бывшим футболистом «Лиона», «Олимпиакоса» и «Фенербахче»

Клуб объявил о трансфере французского атакующего полузащитника Яссина Бензиа. С ним подписан контракт на два с половиной года – до 30 июня 2025 года.

Последним клубом 28-летнего Бензиа был французский «Дижон». Также он выступал во французских «Лионе» и «Лилле», греческом «Олимпиакосе», турецких «Фенербахче» и «Хатайспоре».

На его счету матчи за молодежные и юношеские сборные Франции, а также игры за основную сборную Алжира.

Этой зимой «Карабах» также подписал французского вингера Адама Диакаби и албанского атакующего полузащитника Редона Джиджи. При этом агдамцев покинул один из ведущих футболистов - бразилец Кади, который перешел в российский «Краснодар».

Вчера «Карабах» в Товузе в рамках 19-го тура Премьер-лиги обыграл местный «Туран-Товуз» - 3:2. Но главное – как можно лучше подготовиться к матчам 1/16 финала Лиги конференций против бельгийского «Гента». Игры состоятся 16 февраля (в Баку) и 23 февраля (в Генте).