Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 03:18

То есть речь о самолетах по происхождению американских, но летающих в российских авиакомпаниях. Это обстоятельство, как сообщает The Wall Street Journal, не нравится властям США, и они не скрывают своего неудовольствия от турецких коллег. Введенная в прошлом году система экспортного контроля запрещает оказывать услуги дозаправки и снабжения запасными частями самолетов американского производства, которые летают в Россию и Беларусь. Нарушителям грозит потеря экспортных привилегий, штрафы и в самых тяжелых случаях – тюремное заключение. В декабре в Турции с визитом была заместитель министра торговли США Теа Розман Кендлер, и она передала соответствующее пожелание турецкой стороне.

Любые самолеты, произведенные в Штатах или имеющие больше четверти американских деталей, должны для полетов в Россию или Беларусь получить соответствующую лицензию Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США. Понятно, что в нынешних условиях это практически запретительная норма. Турция старается не раздражать своего главного союзника. Так, с 1 ноября прошлого года действует запрет на полеты через турецкое воздушное пространство самолетов с двойной регистрацией. Как известно, бермудские и ирландские авиационные органы, где были зарегистрированы около 700 российских самолетов, в марте 2022 года приостановили сертификаты их летной годности. Российские компании провели сертификацию в отечественных авиационных органах, что запрещено международным правом. Большинство стран мира не рискуют его нарушать: так, Китай еще в мае запретил пролет российским самолетам с двойной регистрацией. В декабре к такому запрету присоединилась Иордания, что привело к проблемам у российских туристов, направлявшимся в Египет. Самолетам российских авиакомпаний приходится облетать такие страны, что сильно удлиняет маршруты и удорожает полеты.