США давят на Турцию из-за российских самолетов горячая тема
То есть речь о самолетах по происхождению американских, но летающих в российских авиакомпаниях. Это обстоятельство, как сообщает The Wall Street Journal, не нравится властям США, и они не скрывают своего неудовольствия от турецких коллег.
Введенная в прошлом году система экспортного контроля запрещает оказывать услуги дозаправки и снабжения запасными частями самолетов американского производства, которые летают в Россию и Беларусь. Нарушителям грозит потеря экспортных привилегий, штрафы и в самых тяжелых случаях – тюремное заключение.
В декабре в Турции с визитом была заместитель министра торговли США Теа Розман Кендлер, и она передала соответствующее пожелание турецкой стороне.
Любые самолеты, произведенные в Штатах или имеющие больше четверти американских деталей, должны для полетов в Россию или Беларусь получить соответствующую лицензию Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США. Понятно, что в нынешних условиях это практически запретительная норма.
Турция старается не раздражать своего главного союзника. Так, с 1 ноября прошлого года действует запрет на полеты через турецкое воздушное пространство самолетов с двойной регистрацией. Как известно, бермудские и ирландские авиационные органы, где были зарегистрированы около 700 российских самолетов, в марте 2022 года приостановили сертификаты их летной годности.
Российские компании провели сертификацию в отечественных авиационных органах, что запрещено международным правом. Большинство стран мира не рискуют его нарушать: так, Китай еще в мае запретил пролет российским самолетам с двойной регистрацией. В декабре к такому запрету присоединилась Иордания, что привело к проблемам у российских туристов, направлявшимся в Египет. Самолетам российских авиакомпаний приходится облетать такие страны, что сильно удлиняет маршруты и удорожает полеты.
Неприятности для тех, кто обслуживает американские самолеты, пусть даже и не имеющие проблем с регистрацией, усугубляют положение российской пассажирской авиации. У России нет своих дальнемагистральных самолетов, и она вынуждена пользоваться, как и весь остальной мир, «боингами» 777, 757 и 737 и «эйрбасами».
Американцы оказывают давление на Турцию, поскольку именно Стамбул является ключевым хабом, откуда россияне летят дальше в страны, прямое авиасообщение с которыми у России с некоторых пор отсутствует. Это обстоятельство ослабляет влияние введенных против нее санкций.
Турция стала страной, которая в наибольшей мере выигрывает от российских санкций: именно через нее идет товарооборот, резко упавший на других направлениях, включая параллельный и «серый» импорт.
Так, за первые девять месяцев 2022 года объем товарооборота между Турцией и РФ вырос почти в два раза. Турецкие курорты – одно из немногих удовольствий, которые себе могут позволить российские отдыхающие за границей. Отсюда понятно, почему турецкая сторона с неохотой идет на ограничение авиасообщения с Россией. Но и ругаться лишний раз со Штатами в Анкаре вряд ли станут. Общие интересы НАТО – святое. А они сейчас заключаются в том, чтобы поплотнее пережать воздух русским.