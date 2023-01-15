Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 03:55

Премьер-министр Никол Пашинян, выступивший на вчерашнем заседании правительства Армении с оценкой ситуации, связанной с пикетированием азербайджанскими экоактивистами дороги Лачин-Ханкенди, обнародовал «некоторые сведения, поступившие ему о планах Азербайджана». Пашинян, известный своей привычкой ссылаться время от времени на «анонимные источники» (в журналистской среде такого рода ссылки, как правило, означают, что информация не имеет документального подтверждения и, не исключено, является вымыслом - ред.) заявил, что Азербайджан, дабы вынудить армянское население Карабаха переехать в Армению, планирует провести этническую чистку. Чтобы то открывая, то блокируя Лачинскую дорогу доказать армянскому населению Карабаха невозможность их проживания на этих территориях.

Однозначно подстрекательское и бездоказательное заявление Никола Пашиняна, да еще со ссылкой на «анонимные источники», не только не соответствуют уровню премьер-министра суверенного государства, но и говорит о полной некомпетентности и неинформированности Пашиняна в процессах, которые происходят в регионе и мире. С другой стороны, трудно представить, что премьер-министр Армении не в курсе гарантий и обязательств Азербайджана, связанных с обеспечением безопасности и налаженного быта проживающих в этом регионе этнических армян, если последние будут готовы принять азербайджанское гражданство. Важно отметить, что процесс поиска общего языка с армянской общиной Карабаха начался, практически, сразу после завершения Второй карабахской войны. Не секрет, что впервые за три десятилетия Азербайджан не только установил диалог с лидерами армянской общины Карабаха, но и достиг с ними договоренностей по ряду гуманитарных вопросов, а также по согласованному использованию водных ресурсов. В последние месяцы азербайджанские правительственные чиновники все чаще говорили о практических аспектах реинтеграции карабахских армян в состав Азербайджана, о восстановлении территорий, находящихся в данный момент под контролем российских миротворческих сил, о разработке будущих социально-экономических программ… И хотя обе стороны полностью отдавали себе отчет в том, что реинтеграция армян Карабаха в качестве полноправных граждан Азербайджана – это непростой и не сиюминутный процесс, его первые признаки были заметны, что вселяло определенный оптимизм.

К сожалению, эта позитивная динамика довольно быстро сошла на нет после того, как осенью прошлого года связанный с Кремлем российско-армянский миллиардер Рубен Варданян незаконно поселился в Карабахе и стал открыто провоцировать ситуацию, публично заявляя, что «Нагорный Карабах не может быть в составе Азербайджана». Но даже несмотря на откровенно грязную игру поддерживаемого Москвой «госминистра», позиция Азербайджана в отношении реинтеграции армянского населения Карабаха остается неизменной. Как и раньше, Баку готов гарантировать их права и безопасность на основе Конституции Азербайджана. То есть, никаких планов «этнической чистки», о которых Никола Пашиняна информируют «анонимные источники», естественно, нет, да и быть не может. Вынашивай Азербайджан подобные замыслы, то, вместо налаживания диалога с лидерами армянской общины, он мог без особых проблем реализовать их на финальном этапе войны. Тем более, что возможностей для этого у азербайджанской армии было предостаточно.

Пашинян не только беспардонно солгал, преподнося своим министрам под видом «достоверной информации» бред Варданяна или его московских кураторов. Он вдобавок демонстрирует катастрофические провалы в памяти, забывая (или отказываясь вспоминать), что этнические чистки, как «способ» радикальным образом решить межнациональные проблемы, в качестве которых он подозревает Азербайджан, на протяжение более тридцати лет были государственной политикой Армении. Ведь именно страна Пашиняна изгнала сотни тысяч азербайджанцев из Армении – Зангезура, Иревана, Масиса, Гукарка, именно Армения оккупировала Карабах и прилегающие районы, вынудив еще несколько сотен тысяч азербайджанцев покинуть свои дома. Возвращаясь к причинам срыва диалога между Баку и лидерами армянской общины, следует также упомянуть саботаж переговорного процесса со стороны официального Еревана, а также отказ главы МИД Армении от встречи в Москве. Если Армения действительно заинтересована в достижении мира, о чем ее представители заявляют на всех уровнях, то почему эта страна систематически срывает переговоры? Почему официальный Ереван подогревает сепаратистские настроения своих соотечественников надуманными аргументами о «блокаде» карабахских армян? Наконец, почему экономически несамодостаточная Армения тратит свой скудный бюджет на закупку современных видов оружия? Что же касается требований Азербайджана в отношении Лачинской дороги и районов дислокации российских миротворцев, то они однозначны: