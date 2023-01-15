Британские специалисты проводят курсы для азербайджанских военных фото
Специалисты Международной школы безопасности и изучения взрывчатых веществ проводят для азербайджанских военнослужащих учебный курс «Информирование о взрывной опасности», говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.
Обучение осуществляется в соответствии с планом сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
«Основной целью проведения курса является ознакомление с остатками взрывоопасных боеприпасов, правил обращения с ними, разметки заминированного участка и эвакуации раненых с этих территорий, а также освоение методов проведения этого курса для его последующего обучения местными специалистами», - отмечается в сообщении.
Курс продлится до 4 февраля 2023 года.
Отметим, что теоретическая и практическая части учебного курса проводятся в Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии и учебном центре «Гарахейбат».