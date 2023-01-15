10:24

Если бы не самоотверженность сотрудника службы безопасности, террористу удалось бы добиться своей цели – физической ликвидации всех сотрудников посольства. Террорист произвел 8 выстрелов, и у него еще оставалось 24 патрона. Отметим, что в здании посольства проживают дипломаты вместе со своими семьями.

* * * 12:24 Иран традиционно является гнездом и одним из пособников мирового терроризма. В Иране нет никаких гарантий неприкосновенности любого посольства или дипломатического представительства в Иране. Азербайджанская сторона ожидает от Ирана объективного расследования по данному вопросу. Однако надежды на это очень мало. Совершивший инцидент Ясин Хоссейнзаде является гражданином Ирана. По предварительной информации, нападавший связан со спецслужбой Ирана - КСИР. Если бы охрана посольства не приняла на себя удар, планировалось уничтожение всех сотрудников посольства. Местная полиция не предприняла никаких попыток предотвратить террористическую атаку. Никаких оперативных действий не наблюдается и сейчас. Иранская сторона пытается исказить суть происходящего, дабы избежать ответственности. Иранская сторона пытается придать этому событию бытовой характер - якобы террорист подъехал к азербайджанскому посольству со своими детьми. Вымышленная ложь иранской стороны направлена на то, чтобы отвлечь внимание от террориста, связанного с иранскими спецслужбами и создать ложное представление об истинных задачах террористической атаки.

* * * 10:24 Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Тегеране. Согласно заявлению, 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший, вооруженный автоматом Калашникова, прорвался на пост охраны и убил начальника службы охраны. Двое сотрудников охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное. В настоящее время идет расследование этого нападения.